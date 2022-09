Van oud geleerd en nu jong gedaan: ‘Klompen maken kost veel spierkracht’

Demonstra­tie turfsteken trok veel bekijks, wie waren er bij?

Demonstraties van oude ambachten en beroepen kunnen vaak op een grote belangstelling rekenen. Zoals hier op 18 september 1983. Op initiatief van de VVV kom men zien hoe een turfsteker vroeger te werk ging. Wie weet war deze foto is genomen? Wie was er zelf bij of herkent iemand op de foto? En welke meneer kroop in de huid van de turfsteker van vroeger? Laat het ons weten.

