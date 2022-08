Van wei tot wereldstad (4): sirenes en soon-to-be vrienden

Het is een warme zomeravond als Daan en ik een eindje gaan wandelen. Via de boerderij op het Laar, waar hij is geboren en getogen, banen we ons een weg richting het huis waar ik sinds mijn elfde woon. Langs de koeien in de wei en uitgestrekte velden met maïs, terwijl we onderweg vrienden tegenkomen met wie we een praatje maken.