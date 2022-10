Van zolderkamer in oud gemeentehuis naar vier eigen huizen vol informatie bij 50-jarige De Vonder

ASTEN/SOMEREN - Al een halve eeuw weten inwoners van Asten en Someren hun weg naar de geschiedenis van hun leefomgeving te vinden via heemkundekring De Vonder. ,,Als je alles in opslag laat staan, verdwijnen de verhalen.”

,,De Duitsers wilden het niet.” Daardoor liepen de eerste pogingen om een heemkundekring op te richten spaak, vertelt voorzitter Gerard van de Moosdijk. Een groep enthousiastelingen ziet dan hoe er op andere plekken onderzoek wordt gedaan naar de leefomgeving en wil dat in Asten en Someren ook doen. In 1972 slaagt de opzet w’l. Op de zolder van het oude gemeentehuis in Someren vergaderen archeologiefanaten en geschiedenisliefhebbers over het vastleggen van alles dat ze aandragen.

Quote Waar je vandaan komt maakt deel uit van je identiteit. Jan van der Heijden, Bestuurslid

Nu, vijftig jaar later, is de zolder ingewisseld voor het Heemhuis, de Heemkamer, het Archeologiehuis en de Bibliotheek. ,,Eigenlijk komen we nog steeds ruimte te kort”, zegt Van de Moosdijk. Het opslaan van de geschiedenis van een woonplaats kost een hoop ruimte. Het internet gaat dan ook een grotere rol spelen in de toekomst.

‘Een aantal jaren wees’

Secretaris Sandu Niessen laat enthousiast de website zien waar je per woning kunt achterhalen wat de geschiedenis is. ,,Over een tijdje komt de kadastrale kaart er overheen, zodat je de oude kaart op de nieuwe kaart kunt leggen en deze kunt vergelijken.” Het doel van de digitalisering is het toegankelijk maken van de verhalen die de heemkundekring heeft.

Volgens Niessen is dat de manier om de vereniging voort te laten leven. ,,Je kunt alles wel in de opslag laten staan, maar dan verdwijnen de verhalen.” Dat noemt voorzitter Van de Moosdijk het belang van de heemkundekring. ,,Nu ik een aantal jaren wees ben, kom ik erachter dat ik nog veel dingen aan mijn ouders had willen vragen. Hier hebben we veel gegevens aan de hand van bijvoorbeeld foto's waarmee je die gaten kunt opvullen.”

Handgeschreven documenten

Op de website van de heemkundekring komt steeds meer informatie. Stukje bij beetje worden oude, handgeschreven documenten gedigitaliseerd. ,,Dat we dingen archiveren is van maatschappelijk belang”, zegt Niessen. ,,Alles moet opzoekbaar zijn.”

Een grote uitdaging. Waar het digitaliseren van de kennis ook op inspeelt, is het betrekken van jongeren. ,,Het is belangrijk dat zij leren over hun eigen leefomgeving. Op scholen wordt dat niet veel meer gedaan”, zegt Niessen. Bestuurslid Jan van der Heijden vult hem aan: ,,Waar je vandaan komt maakt deel uit van je identiteit.”

Verzoeken van gemeenten

De Vonder vervult ook een andere rol dan die van informatiebron voor geschiedenis. Soms kloppen gemeenten aan met verzoeken. Zo ook bij de straatnaamswijziging van het Deken van Pelthof in Asten. Toen bleek dat de man naar wie de straat vernoemd is een zedenverleden had, werd De Vonder ingeschakeld. ,,De werkgroep werd gevraagd of de nieuwe naam die de gemeente koos, het Bartholomeushof, geen smet had”, zegt bestuurslid Joop Martens.

Jubileumboek

Om het jubileum te vieren, brengt de heemkundekring een boek uit waarin verhalen uit de vergetelheid worden verteld. ,,Het zijn losse verhalen over Asten en Someren, geschreven door auteurs uit die gemeenten en de bijbehorende kerkdorpen”, zegt lid Hennie Hoeben. Middels verschillende lezingen, waarvan de eerste op 30 oktober plaatsvindt, kunnen belangstellenden komen luisteren naar deze verhalen.