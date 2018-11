‘Van Zùmmere en nie Baang’-week in Someren

‘Weet wie je bent’ band

Gedurende zeven dagen lang waren er in Someren verschillende workshops, mensen konden hierin hun verhalen vertellen en hadden altijd een luisterend oor. Omdat veel mensen hun ei kwijt kunnen in muziek was er ook het idee ontstaan om een band op te richten. Deze ‘weet wie je bent’ band stond centraal tijdens de slotavond. Als eerste beklom de 19-jarige Niels Leuwerink het podium. Niels lijdt al sinds zijn geboorte aan chronische nachtmerries, al gaat het de laatste tijd beter. ,,Per nacht werd ik verschillende keren wakker, ik hoor mensen tegen mij praten wanneer ik mijn ogen sluit en ik heb de hele tijd het gevoel alsof er man in donkere kleding in de ene hoek van mijn kamer staat en in de andere hoek staat een jong meisje met donkere haren en een witte jurk aan.’' Slapen durfde Niels lange tijd niet en tot op late leeftijd heeft hij nachtenlang huilend aan de bedrand van zijn ouders gestaan. Inmiddels slaapt hij beter ,,ik heb er nog steeds last van maar ik heb er mee leren leven, ik heb nu technieken waardoor ik rustiger blijf en beter slaap.’'

Serieus

De Astenaar is blij dat hij heeft deelgenomen aan deze week ,,eerst durfde ik nooit aan iemand mijn verhaal te vertellen, ik was bang dat ze mij niet serieus namen maar deze week heeft mij echt geholpen want we moesten het vertellen. Zijn vriendin Lynesse Burgers (17) maakte ook deel uit van de band al lag dit eerst niet in de planning ,,ik dacht eerst dat het over een praatgroep ging voor mensen met problemen” geeft ze eerlijk toe. Lynesse werd vanaf de basisschool tot en met de brugklas erg gepest en kreeg als gevolg daarvan op jonge leeftijd een depressie. Inmiddels gaat het weer goed met haar en dat komt mede door muziek en poëzie ,,ik schrijf graag gedichten en maak graag muziek. Die twee dingen hebben mij geholpen want ik weet nu dat ik me niet hoef te schamen voor wie ik ben.”

Drempel