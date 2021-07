Vanaf 2025 stijgt ozb in Laarbeek alleen met de inflatie mee

LAARBEEK - De Laarbeekse politiek heeft weer zoveel vertrouwen in de gemeentelijke financiën dat vanaf 2025 de onroerende zaakbelasting (ozb) alleen nog maar met de inflatie mee stijgt. Het vaste tarief van 3 procent verhoging per jaar wordt vanaf dan losgelaten. Dat betalen inwoners nog wel tot en met 2024.

Bijna alle partijen behalve Partij Nieuw Laarbeek (PNL) konden zich gisteravond bij de behandeling van de kadernota vinden in dit voorstel van Algemeen Belang Laarbeek (ABL). In dat document beschrijven burgemeester en wethouders rond deze tijd hun plannen voor het volgende jaar. Het betekent dat de gemeente in 2025 extra inkomsten van 183.000 euro misloopt, maar dat kan ze lijden.

De gemeente sloot 2020 af met 943.000 euro in de plus. Ook op zorg wordt een fors bedrag overgehouden: 920.000 euro. ,,Het is goed te constateren dat het weer mogelijk is te investeren”, sprak fractievoorzitter Ron Verschuren. ,,Compliment hiervoor.”

Quote Wij gaan voor 0 procent. Die exorbitan­te verhoging van afgelopen jaar was achteraf dus niet nodig geweest, zie het als compensa­tie. Ronnie Tijssen, Partij Nieuw Laarbeek (PNL) Tegelijkertijd uitte hij ook zijn zorgen over het toch nog broze herstel. ,,De komende jaren wordt telkens een krap overschot voorzien. Zo komt er nog een rekening van Senzer op ons af en we moeten hopen dat deze gunstig uitvalt.”

Ook Partij Nieuw Laarbeek (PNL) liet zich kritisch uit over het financiële perspectief voor de nabije toekomst. ,,Echt stevig is het niet", constateerde fractievoorzitter Ronnie Tijssen. Maar dat was niet de reden om het amendement van ABL af te wijzen. PNL had liever gezien dat een verhoging van de ozb helemaal van tafel gaat. ,,Wij gaan voor 0 procent. Die exorbitante verhoging van afgelopen jaar was achteraf dus niet nodig geweest, zie het als compensatie.”

De rest van de gemeenteraad - De Werkgroep, PvdA, CDA en ABL - zag dat dus weer niet zitten. ,,We moeten ons niet te snel rijk rekenen", vond onder andere fractievoorzitter Jos Gruijters van De Werkgroep. ,,Het is ook ergens wel een beetje dubbel om eerst te zeggen dat de marges zo klein zijn en dan toch de ozb niet te willen verhogen.” ,,We lopen dan geld mis dat we nodig hebben”, vulde Hans Strijbosch van PvdA aan. ,,Maar onnodig de ozb verhogen, hoeft niet. Daarom steunen we wel het amendement van ABL.”

Natuurontwikkeling in Het Gulden Land

Kort werd ook ingegaan op zaken als verkeer, woningbouw en Het Gulden Land. Een aantal fracties opperde om nu al een streep te zetten door het geplande horecapaviljoen op de kop van het natuurgebied ten oosten van Aarle-Rixtel, en PNL wilde zelfs een motie indienen om helemaal niet te investeren in de ontwikkeling ervan. Alle met dezelfde motivatie: stoor de kwetsbare natuur op deze plek niet (teveel). Maar wethouder Joan Briels wist ze ervan te overtuigen om de nadere uitleg over de uitwerking van de plannen, die daarover later plaatsvindt, af te wachten.