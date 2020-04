Vanavond besluit of geëvacueerden naar huis mogen

De Deurnese burgemeester vreest dat de brand nog wel even aanhoudt: ,,Het is een veenbrand die niet te voorspellen is. Het zal eerder een kwestie zijn van weken dan van dagen voordat de brand helemaal uit is. Er wordt met man en macht aan gewerkt om het vuur uit te krijgen. In het gebied zijn zeker honderd mensen bezig met het blussen van de brand. De wind is een belangrijke factor. Daar komt bij dat het heel droog is en de brand soms onder de grond schiet en dan plots weer oplaait.”