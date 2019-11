Varendonck College in Asten start met tweetalig havo-onderwijs

De nieuwe tto-brugklas wordt een brugklas voor leerlingen met een havo- of vwo/havoadvies. Aan het eind van de derde klas kunnen ze kiezen voor 4havo of 4vwo. De huidige tto-vwo-brugklas blijft gewoon bestaan voor leerlingen met een enkel vwo-advies, waarbij zij de keuze hebben tussen atheneum en gymnasium.

Het Varendonck College houdt maandagavond 9 december een informatieavond over het onderwijs op de locatie aan de Beatrixlaan in Asten. Geïnteresseerde ouders van leerlingen in groep 7 en 8 kunnen dan een presentatie bijwonen over de brugklas tweetalig vwo/havo. Aanmelden is noodzakelijk en kan via het formulier op de website van de school.