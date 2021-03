Varkens leggen kloof bloot in raad Gemert-Bakel

GEMERT- BAKEL - De uitbreiding van een varkenshouderij aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert legt een diepe kloof bloot in de gemeenteraad van Gemert-Bakel.

De VVD enerzijds en het CDA en de Dorpspartij vliegen elkaar daar keer op keer over in de haren. Ook deze keer weer, in een tot de tanden toe gewapend debat tijdens de raadsvergadering donderdag.

Met name fractievoorzitter Bart van Oort van de Dorpspartij gaf de VVD onder uit de zak. Van Oort verwijt VVD-fractievoorzitter Jan Vroomans selectief te winkelen in de feiten en daar een eigen draai en een volledig eigen interpretatie aan te geven. Eentje die niet strookt met de werkelijkheid, aldus Van Oort. ,,Dat doet u keer op keer, ook nu weer. Het wordt tijd dat u daar eens mee stopt", foeterde de fractievoorzitter.

Quote We hebben de gemeente­raad goed geïnfor­meerd, er is niets aan de hand Willeke van Zeeland, Wethouder Gemert-Bakel

Van Oort werd daarin bijgevallen door coalitiepartner CDA. ,,De heer Vroomans voert een toneelstukje op voor de bühne", aldus fractievoorzitter Stefan Janszen. ,,Daar doen wij mooi niet aan mee, wij houden ons bij de feiten.”

Geuroverlast

VVD’er Vroomans is de afgelopen weken diep in het dossier-Rooije Hoefsedijk gedoken. Een daar gevestigde varkenshouderij mag de veestapel fors uitbreiden omdat er milieuvriendelijke maatregelen worden genomen waardoor de uitstoot en geuroverlast niet toeneemt.

Dat is echter tegen het zere been van bewoners van de vlakbij gelegen wijk Paashoef. Nadat ze eerst tevergeefs drieduizend protesthandtekeningen ophaalden, zijn ze inmiddels naar de rechter gestapt. Een dezer dagen wordt duidelijk of er wel of niet al mag worden begonnen met bouwen, vooruitlopend op een definitieve uitspraak in deze zaak komende zomer.

Niet haalbaar

De VVD’er vindt dat het college van B en W de raad in dit dossier onvoldoende informeerde en zelfs op het verkeerde been gezet heeft. ,,Tijdens een raadsvergadering werd de suggestie gewekt dat er nog gesprekken gevoerd konden worden over een verplaatsing van dat bedrijf. Maar toen was al lang en breed duidelijk dat dat helemaal niet haalbaar was.”

Volgens wethouder Willeke van Zeeland (CDA) is er echter niets aan de hand. ,,We hebben de raad goed geïnformeerd", was haar even korte als krachtige reactie.

2100 voorkeurstemmen

In dezelfde vergadering nam de raad afscheid van CDA-wethouder Inge van Dijk. Zij vertrekt naar de Tweede Kamer in Den Haag en weet zich daarbij gesteund door de 2100 voorkeurstemmen die ze woensdag in Gemert-Bakel binnensleepte.

Van Dijk wordt opgevolgd door partijgenoot Bart Claassen, voormalig wethouder in Schijndel. Hij werd na een reeks lovende woorden aan het adres van Van Dijk door burgemeester Michiel van Veen meteen geïnstalleerd.

Scheidend CDA-wethouder Inge van Dijk.