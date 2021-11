Varkens van 150 kilo zakken door rooster in Asten en belanden in put

Sinter­klaas met zijn pieten in Boeren­bonds­mu­se­um Gemert: ‘We konden Ozosnel horen snurken!’

Vier dagen is Sinterklaas met zijn pieten te gast in het Boerenbondsmuseum in Gemert, van 18 tot en met 21 november. In ‘Het dorp van Sinterklaas’ kunnen kinderen een kijkje nemen in het ‘dagelijkse leven’ van de Sint en zijn helpers.

18 november