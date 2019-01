Varkensboer in Deurne heeft te veel varkens en te veel mest

Volop belangstel­ling voor bouwpro­ject hartje Asten

16:30 ASTEN - De belangstelling voor de eerste 49 woningen met tuin in het Astense project Wonen aan de Linde is groot. Er zijn 150 inschrijfformulieren ingediend zei vastgoedmaatschappij Van der Loo donderdagmiddag bij de start van het project. Het bouwbord werd onthuld. De woningen variëren in prijs van 230.000 tot 395.000 euro. De bouw start naar verwachting rond de bouwvak.