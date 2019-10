Varkensboer krijgt weer nul op rekest om hagelschade, verzekeraar hoeft niet te betalen

SOMEREN - Een varkenshouder uit Someren heeft in beroep wederom 'nee' gehoord van de rechter. Zijn bedrijf was zwaar getroffen door de hagelstorm van 23 juni 2016, maar de verzekeraar hoeft niet uit te keren.

De totale schade bedraagt 180.000 euro. De varkenshouder was bij Achmea/Interpolis verzekerd tegen stormschade, maar niet specifiek tegen hagelschade. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep het vonnis van de rechtbank Gelderland bekrachtigd. Vastgesteld is dat niet de storm schade heeft veroorzaakt, maar de hagelstenen. De ondernemer moet daarom zelf opdraaien voor de schade.

Een combinatie van storm en hagel, een supercel, veroorzaakte op 23 juni 2016 onder andere in Someren en omgeving veel schade. Zo ook bij de varkenshouder. In de polisvoorwaarden is te lezen dat 'onder schade door storm niet wordt verstaan de schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan'. Die zin staat overigens pas sinds 2015 in de polis. Volgens de verzekeraar is geen sprake van een wijziging van de voorwaarden, maar van een verduidelijking.

Advocaat Guido Goorts spreekt van een tegenvaller, maar legt zich niet neer bij de uitspraak. ,,We gaan bekijken of we naar de Hoge Raad kunnen." Daarnaast gaat Goorts een procedure tegen de bank aanhangig maken. ,,De betreffende bank verkoopt verzekeringen van Achmea/Interpolis. De vraag is of die in dit geval aan de zorgplicht heeft voldaan."