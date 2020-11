Varkenshouder Ommel ziet huizen als bedreiging en vraagt rechter in te grijpen

Om die reden stond Van den Broek vrijdag voor de Raad van State in de hoop dat die het woningbouwplan achter de Kloosterstraat 8 tot 10 nog kan tegenhouden. Mocht het plan doorgaan, dan krijgt de varkenshouder extra woningen op 150 meter afstand van zijn stallen. Hij vreest dat de nieuwe bewoners over zijn veebedrijf gaan klagen en dat hij in zijn bedrijvigheid uiteindelijk beperkt gaat worden.

Die angst is ongegrond in de ogen van de gemeentewoordvoerster van Asten; de nieuwe woningen leveren geen beperkingen op, zegt die. Bovendien heeft de varkenshouder geen concrete uitbreidingsplannen. De raadsvrouw van Van den Broek opperde dat de bouw van deze woningen de opmaat vormt voor nog meer nieuwe huizen in de buurt. Want in Ommel moeten er tot 2030 nog 33 woningen bijkomen. Volgens Van den Broek kun je al die woningen veel beter aan de andere kant van het dorp bouwen, zoals bij de sportvelden.

Weinig alternatieven

Die alternatieven zijn er volgens de gemeente in Ommel te weinig. ,,Bij de sportvelden is geen optie want die gronden liggen erg dicht bij de snelweg. En dan ligt er aan die kant van Ommel ook nog een bolle akker die behouden moet worden,” zei de woordvoerster. ’

De woningbouwprognose voor de gemeente Asten is recent flink bijgesteld. Eerder was de planning om tot 2027 380 woningen te bouwen, intussen is dat door de provincie opgehoogd naar 555 tot 2030. Van den Broek zei daarom te vrezen dat er straks nog veel meer woningen in de buurt van zijn bedrijf bijkomen. Asten werpt tegen dat de prognose voor Ommel slechts van 32 naar 33,3 is bijgesteld. Dat betekent dat er de komende tien jaar nog 13 woningen bij kunnen komen. Alleen waar is nog niet bekend. De varkenshouder hoopt in ieder geval niet in de buurt van zijn stallen. Uitspraak over enkele weken.