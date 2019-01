Varkenshouder uit Bakel: ‘Varkens hebben juist wel toekomst’

Twee oude biertanks van Bavaria in het midden, een grote mengketel in de ene hoek en een hokje met een oude computer in de andere. In deze donkere en lawaaiige ruimte begint varkenshouder Wilbert van Lanen meestal zijn werkdag. ,,Dit is de keuken”, zegt hij zonder een spatje ironie. Terwijl er maar weinig is dat aan het standaardbeeld daarvan voldoet. Op het eerste oog is er niet veel voedsel te zien. Behalve op de vloer, waar drie smoo-thieflesjes met lichtbruine inhoud keurig op een rij staan: monsters van de voerleverancier.