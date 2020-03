Varkensstallen in Heusden maken plaats voor arbeidsmigranten

Het gemeentebestuur van Asten wil onder voorwaarden medewerking verlenen aan de herontwikkeling van de veehouderij van de familie Verhees. De bestaande stallen worden gesloopt en de veehouder levert tevens zijn milieurechten in. In ruil daarvoor mag hij nieuwbouw plegen op zijn locatie.

Onveilig gevoel

Asten telt op dit moment naar schatting 1400 arbeidsmigranten. De woonomstandigheden laten nogal te wensen over. In het centrum wonen ze soms zelfs met acht mensen in één huis. Om aan de vraag te voldoen wil de politiek woonunits toestaan bij bedrijven waar maximaal honderd migranten kunnen wonen. Dit is ook op verzoek van de migranten zelf die in eerdere bijeenkomsten te kennen gaven vooral het veilige gevoel te missen in de huizen waar ze nu verblijven.