Vaste klanten houden winkels overeind: ‘In januari dacht ik dat het over was’

HELMOND/PEEL - Ze zegt het eerlijk: in januari zag het er even heel slecht uit voor Juuds Foederer. ,,Het viel helemaal stil. Ik ga er aan, dacht ik”, aldus eigenares Judith van Rijt van de Helmondse winkel in kunstenaarsbenodigdheden. Enkele vaste klanten waren haar redding.