Vaten met drugsafval gedumpt in Deurne

Grootste nostalgi­sche kermis in Gemert ooit

12:06 GEMERT – De nostalgische kermis in het Boerenbondsmuseum in Gemert is dit weekend groter dan ooit. Er staat onder meer een mallemolen uit 1874, luchtschommel uit 1924 en de Kop van Jut uit 1936. De entreeprijs is net als vroeger: tien cent.