Veel animo voor gebouw jongerencentrum Fuse in Bakel

Het gebouw aan de Dorpsstraat in Bakel staat sinds kort te koop. Het gemeentebestuur wil er van af omdat schuin tegenover de Fuse binnenkort gebouwd wordt aan een nieuwe Huiskamer voor Bakel . De bedoeling is dat alle verenigingen en culturele instellingen in Bakel en een aantal sportclubs dan naar de Huiskamer verhuizen. De gebouwen waarin die nu nog gevestigd zijn, worden afgestoten.

Eigen identiteit

Niet laten afhangen van prijs alleen

,,Diegene die in onze ogen met het beste plan op de proppen komt, krijgt het gebouw dan toegewezen. Dat laten we niet afhangen van de prijs alleen", zo legt Claassen uit. ,,Om er voor te zorgen dat deze vorm van verkoop enigszins gestructureerd verloopt, is er een zogenoemd bidbook opgesteld en komt er een selectiecommissie die binnengekomen plannen gaat beoordelen.”

Welke ondernemers er interesse hebben getoond, wil de wethouder niet zeggen. Een plan-b, voor als het in deze opzet niet lukt Fuse in het pand te houden, is er nog niet. ,,In dat geval hebben we de tijd in ons voordeel. Want het zal nog wel even duren voordat de sleutel van de nieuwe Huiskamer voor de eerste keer in het slot gaat.”