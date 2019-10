Veel bouwbehoefte in Milheeze, met name onder jongeren

MILHEEZE - Er is veel behoefte aan woningbouw onder de inwoners van Milheeze. Die behoefte blijkt uit een enquête die onlangs op verzoek van de gemeente Gemert-Bakel door het Dorpsoverleg Milheeze is uitgevoerd en nu gepresenteerd is aan de dorpelingen.

In gemeenschapshuis de Schans stond Roel Kanters van het Dorpsoverleg in een presentatie stil bij de belangrijkste uitkomsten. 104 deelnemers hebben de vragen ingevuld en uit hun antwoorden blijkt dat er op het moment veel vraag is naar bouwlocaties om een nieuwe woning te bouwen maar ook naar beschikbare bestaande woningen. Vooral de vraag naar starterwoningen is groot, zo maakt het onderzoek duidelijk.

Vijf jaar geleden werd eenzelfde enquête ook uitgevoerd en toen was er in het dorp nauwelijks belangstelling voor nieuwbouw. Nu constateert het Dorpsoverleg een ‘verrassend’ hoge deelname van jonge woningzoekenden: meer dan de helft van jongeren tussen de 18 en 30 jaar heeft gereageerd op deze enquête. Dorpsoverlegvoorzitter Wim Verheggen vindt dit een positieve ontwikkeling. ,,Hieruit blijkt dat de jongeren graag in het dorp willen blijven wonen. Dit is alleen maar erg goed voor de gemeenschap hier in Milheeze.”

Verder geven de deelnemers een voorkeur aan voor een vrijstaande woning in het buitengebied of in elk geval aan de rand van het dorp. Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de ondervraagden graag een kavel of woning wil in het nieuwe woningplan De Berken. Gevraagd naar wat iemand voor een kavel wil uitgeven blijkt een meerderheid te koersen op een bedrag van rond de €250.000. Verder blijkt dat negentig procent van de deelnemers aan dit onderzoek uiterlijk binnen vijf jaar een woning of kavel wil hebben.