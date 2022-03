Veel deelnemers voor ‘Run 4 Ukraine’; ‘Ik ben zó trots op Someren’

Politiek schuift nieuw Gemerts cultuurcen­trum op de wat langere baan

De bouw van een nieuw Cultuurhuis in Gemert laat hoogstwaarschijnlijk een paar jaar langer op zich wachten dan aanvankelijk het plan leek. Volgens de CDA-fractie in de gemeenteraad is er voorlopig geen geld voor nieuwbouw of renovatie van De Eendracht

