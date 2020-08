Veel geluk voor busbestuurder: rijdt zich klem tussen bomen, maar komt er zonder kleerscheuren van af

Troost vinden bij Maria in Mariahout

16:55 MARIAHOUT - Er is geen koor aanwezig en de Marialiederen worden niet gezongen. Maar de Mariaviering en processie gaan op zaterdag 15 augustus in Mariahout door. Tenzij er vergaande nieuwe restricties komen, zegt Henriette Lukassen-Spoor van de parochie. Want er is behoefte aan, heeft ze gemerkt.