Veel incidenten in eetgelegenheden Someren

Kunstsmid Thijs van de Manakker uit Helenaveen: ‘Als kunstenaar gebruik ik mijn eigen wijsheid’

28 april HELENAVEEN - Grote bloemen op roestige, ijzeren veren wuiven bezoekers van de Open atelierdagen tegemoet. De deurklink van het atelier is een kunstwerk op zich. Hij wordt gevormd door ijzeren baleinen die op een ingenieuze wijze in elkaar gedraaid zijn. Het hoge rookkanaal geeft nog meer prijs over de locatie. Dit is de werkplaats van kunstsmid Thijs van de Manakker in Helenaveen.