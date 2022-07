Veel onbeantwoorde vragen in onderzoek naar gewelddadige overval boer Jan (47): ‘Wij tasten nog in het duister’

HELENAVEEN - Waarom en door wie werd pluimveehouder Jan van Mullekom (47) vastgebonden of gekneveld toen hij werd overvallen? De recherche tast nog in het duister. Daarom deelde de politie vrijdag een meertalig dossier over de overval en het onderzoek op haar website.

De boer uit Helenaveen werd ’s morgens vroeg op 11 juli zwaargewond aangetroffen in zijn woning aan de Lagebrugweg. In kritieke toestand werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zes dagen later overleed.

Sinds de overval doen politie en justitie met man en macht onderzoek. Tot nu toe nog zonder resultaat. „Wij tasten nog in het duister”, laat Dion Luijten, woordvoerder bij de politie Oost-Brabant weten. Daarom zette de politie vrijdag een meertalig dossier op haar website. Daarin staat meer informatie over de overval en het onderzoek. „Wij hopen hierdoor meer tips te ontvangen van getuigen die iets opvallends hebben gezien of gehoord.”

Arbeidsmigranten aanspreken

Het dossier is naast in het Nederlands, Engels en Duits ook in het Pools, Litouws en Oekraïens te lezen. „In de regio van de overval werken veel arbeidsmigranten. Wij willen ook deze groep aanspreken en hebben daarom het dossier in meerdere talen gepubliceerd. Een groot deel van de arbeidsmigranten spreekt namelijk geen of slecht Nederlands”, legt Luijten uit.

Tijdens een passantenonderzoek vlak na de overval deelde de politie flyers uit in het Nederlands, Engels en Pools. „Het is de bedoeling dat we ook de arbeidsmigranten meer gaan benaderen in het onderzoek naar de woningoverval”, laat de woordvoerder weten.

Niet alleen de politie tast nog in het duister. Ook voor de neef van Van Mullekom is de overval een raadsel: „Ik kan me niet voorstellen dat Jan geld in huis had. Misschien hebben de daders zich vergist”, vertelde hij vlak na de overval. Volgens bronnen binnen de opsporingsdiensten lijkt er van een link met criminaliteit geen sprake. Er is nog niemand aangehouden.

Volledig scherm De woning van de pluimveehouder aan de Lage Brugweg grenst aan een perceel mais waarover de verdachten mogelijk richting de A67 (bovenaan de foto) zijn gevlucht.