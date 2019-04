Veel onrust in Heusden rond verkrachtingszaak 18-jarige jonge vrouw

Man loopt brandwon­den op bij vuur stoken in achtertuin in Aar­le-Rix­tel

16 april AARLE-RIXTEL - Een man is dinsdagavond op de Akkerstraat in Aarle-Rixtel gewond geraakt nadat hij vuur had gestookt in zijn achtertuin. Hij liep brandwonden op in zijn gezicht.