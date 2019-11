Veel schade bij verduurzamen van woningen in Gemert

Meetlinten zijn niet nodig om te zien dat in de huiskamer van Gemertenaar Jan van de Kerkhof twee vensterbanken flink in hoogte verschillen. In zijn rijtjeshuis aan de President Verpoortenstraat staat wel meer uit het lood. ,,Zie je hoe schots en scheef dit staat?'', duidt hij op een kozijn op een van de slaapkamers. ,,Het kost moeite om het raampje open te maken.‘’



Van de Kerkhof is niet de enige huurder bij Goed Wonen die zich mateloos stoort aan inpandige gebreken. Dit jaar worden de woningen verduurzaamd en dat gaat gepaard met een klachtenregen over onder meer lekkages en schade. De klachten stammen onder meer uit de President Verpoortenstraat, de President Verhofstadtstraat en de Town Major Drakestraat. Er wordt gerept van onder meer schade aan plafonds, niet werkende thermostaten, schimmelplekken en scheuren in metselwerk. Sommige gedupeerden uitten hun ongenoegen op Facebook, anderen - zoals Jan van de Kerkhof - in een brief aan de woningbouwcorporatie.