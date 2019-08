Veel schade na brand in schuur in Elsendorp: bewoners aangrenzende woning ongedeerd

Jeugdnovel­le over oorlog in Bakel met tekeningen van lokale school­jeugd

10:44 BAKEL - Het begon als een mooi verhaal waarmee een projectontwikkelaar een opdracht in Landgoed Bakel wilde verwerven. Dat laatste lukte niet, de jeugdnovelle over de oorlog met tekeningen van Bakelse scholieren wel. Zonde als het voorleesboekje in een la verdwijnt. Daarom nu in op onze site het volledige werk.