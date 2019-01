Veel storingen aan straatverlichting Deurne

In sommige gevallen is er sprake van een netwerkstoring. De storing zit dan niet in de verlichting, maar in de ondergrondse kabels. In dat geval kan Heijmans Wegen de storing niet verhelpen, maar moet dat gebeuren door netbeheerder Enexis.

De gemeente werkt ondertussen aan een kaart waarop inwoners kapotte straatverlichting kunnen doorgeven. Op deze kaart is dan ook te zien of de storing al door iemand anders is doorgegeven. De verwachting is dat dit half februari klaar voor gebruik is.



De grote hoeveelheid kapotte lampen die hersteld moeten worden, lopen dwars door de werkzaamheden heen om alle Deurnese straatverlichting te vernieuwen. Op dit moment wordt oude verlichting vervangen door nieuwe ledverlichting en verdwijnen er lantaarnpalen. Op fietsroutes tussen de dorpen komen extra lampen. In Vlierden, Liessel, Helenaveen, Koolhof, Heiakker en Deurne-West wordt het project op dit moment uitgevoerd. Hierna volgen Sint Jozef, Walsberg en Zeilberg. Tenslotte worden Deurne-centrum, Vlier-noord en de omgeving van het hippisch centrum aangepakt. Over het verdwijnen van verlichting krijgt de gemeente ook veel meldingen binnen waar ze op moeten reageren.