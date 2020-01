Veenmollen zetten Milheeze op z’n kop

Moeder en schoonmoeder van prins Eric kwamen als twee kabouters over het sprookje van de Veenmollen vertellen. ,,Ze zeggen dat het hier zo`n sprookjes vereniging is, maar dat is echt niet zo want waar is de prinses? Marcel van de Wetering en Miriam van Dinther kwamen op als het prinsenpaar die op vakantie gingen. ,,Zijn we onderweg, moet ik schijten. Komt de politie eraan en vraagt, heb je papieren? Nee zeg ik dat lukt ook wel met wat gras." Peter Aldenzee en Joris Jansen deze keer als Peter en Heidi waren op Oostenrijkse toer. Met hun teksten en liedjes werd op een ludieke manier aandacht aan menige dorpsgenoten geschonken. Voetlicht kreeg een flinke training bootcamp. Tussen de oefeningen door werd naar Frank geroepen die met zijn paraglider over Milheeze vliegt om te vragen of er nog iets gebeurd was. Tino Wilbers dit jaar als brandweerman Dik, werd gebeld door Fons de barbier die brand had in zijn koelkast. ,, Ik kom eraan, ik heb de Brand uit de koelkast gehaald en de Hertog Jan terug gezet. Gidion Arts na enkele jaren weer terug zat goed in zijn rol Max de vakantieman. Voor het eerst stond Marina Wilbers dit jaar alleen achter de ton en ze deed het erg goed in haar rol als joker, ze had hiervoor geen tekst nodig. Gerard Beijers of te wel Doctor love probeerde relatieproblemen te lijmen. ,,Eén relatie heb ik nog niet genoemd, de relaties die we samen in Millus hebben.”

Als afsluiting zong hij hierover een prachtig lied.