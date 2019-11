Veertien nieuwe Nederlanders in Laarbeek

Na ruim eeuw einde aan familiebe­drijf Nies in Deurne

10:28 DEURNE - Na ruim een eeuw komt een einde aan een familiebedrijf in Deurne: Gebroeders Nies Vouwkartonnage stopt per 1 december met de drukkerij aan de Laurens Costerstraat. De gemeente Deurne springt vooralsnog niet in om de vrijkomende grond in de spoorzone te verwerven.