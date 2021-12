Veertien varkensboeren in Gemert-Bakel stoppen; 57.000 varkens minder

Somerense cafés willen jongeren langer in eigen dorp houden, burgemees­ter Blok komt nu met die mogelijk­heid

SOMEREN - Kroegtijgers uit Someren zoeken in het weekend vaak het Stratumseind in Eindhoven of de cafés in buurgemeente Asten op voor een biertje in de late uurtjes. Dat hoeft straks niet meer.

30 november