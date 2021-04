Veertig procent van geld voor nieuw skatepark in Asten al toegezegd: Zoektocht naar steun en geld gaat onverminderd door

‘Dierenbe­scher­ming moet tarief voor asiel op tafel leggen’

8:00 EINDHOVEN - Hij is er helemaal klaar mee en wil de harde cijfers op tafel. Wethouder Rik Thijs (GroenLinks) gaat de Dierenbescherming vragen om openbaar te maken voor welk tarief de instantie de zwerfdierenopvang voor Eindhoven en 13 andere gemeenten wilde verzorgen. Zo moet voor eens en altijd duidelijk worden of dit, zoals Thijs zelf stelt, veel te hoog is.