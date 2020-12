Veestapel in Deurne krimpt met 45.000 varkens: steeds meer stoppende boeren

Kerstbomen op de parkeer­plaats en de ballen op bestelling; tuincentra gooien het over een andere boeg

16 december VELDHOVEN/BEST/DEURNE - Lichtjes, ballen en kerstmannen. In tuincentra was de kerstsfeer al vroeg voelbaar dit jaar. Bij de kassa’s stonden rijen, maar sinds gisteren is het binnen stil. Bezoekers mogen er niet meer in. Desondanks zitten tuincentra niet in zak en as. Ze bedenken andere mogelijkheden om hun producten aan de man te brengen, zoals verkoop online en buiten.