Veilig bankieren met dementie

Voormalige Brukelum­school wordt opvangloca­tie voor 35 Oekraïense vluchtelin­gen

BEEK EN DONK - De Brukelumschool in Aarle-Rixtel wordt het onderkomen van 35 ontheemde Oekraïners. Die komen bovenop de 50 die al werden opgevangen in het missieklooster Heilig Bloed in Aarle-Rixtel en het Parochiehuis in Mariahout.

5 januari