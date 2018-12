Veilig naar Potacker in Someren is niet zo simpel

89-jarige vrouw wordt beroofd in woning in Beek en Donk en zet met rollator de achtervol­ging in

10:30 BEEK EN DONK - Een 89-jarige vrouw is dinsdagmiddag rond 16.30 uur beroofd in haar woning in Beek en Donk. Zij heeft met haar rollator nog geprobeerd de achtervolging in te zetten maar dat is niet gelukt.