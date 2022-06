Veiliger verkeer in Gemert leidt tot politieke clash

GEMERT-BAKEL - Een wethouder die zich bijna vertwijfeld afvraagt wat de gemeenteraad in hemelsnaam van haar wil. En raadsleden die maar niet snappen waarom ze niet de informatie krijgen die ze van haar willen. Kafka in de raadszaal aan het Ridderplein in Gemert-Bakel.

Eigenlijk zijn alle politici in het dorp het er wel met elkaar over eens: als het de verkeersveiligheid ten goede komt, dan moet de maximumsnelheid voor auto’s er gewoon naar beneden worden bijgesteld: van 50 naar 30 kilometer per uur. Daar bestaat nauwelijks twijfel over.

Quote De gemeente­raad wil hier best het debat over voeren. Maar dan wel op basis van goede, degelijke en betrouwba­re informatie

Toch heeft het er alle schijn van dat het voornemen van CDA-wethouder Willeke van Zeeland om die snelheid te verlagen het niet gaat halen in de politiek. Sterker nog: de gemeenteraad is zo kritisch over het ingrijpende plan dat de fracties er woensdagavond er geen spaan van heel lieten en Van Zeeland haar huiswerk eigenlijk volledig moet overdoen.

Meteen uitvoeren

Dat is toch ook wel wat vreemd omdat de Gemertenaren zelf - voor wier welzijn het plan uiteindelijk bedoeld is - het een prima idee vinden om de snelheid te verlagen. ,,Goed plan. Meteen uitvoeren”, zegt bijvoorbeeld Frank Kesseler, bewoner van de Vondellaan. ,,Er wordt hier vaak te hard gereden, het autoverkeer zorgt echt voor veel gevaarlijke situaties. Met name voor fietsers.”

Hetzelfde geldt voor de bewoners van de woningen aan de de Haag en de Bloemerd. Daar willen ze onderhand ook wel eens af van het vele doorgaande verkeer dat voorbij raast over de naastgelegen Komweg.

Riolering

Precies dat is het hoofddoel van het plan van wethouder Van Zeeland: het doorgaande verkeer weren uit het dorp en dat gebruik laten maken van de riante rondweg rondom het dorp. Het lastige is echter dat er sprake is van tijdsdruk. De Vondellaan moet hoognodig gerenoveerd en de riolering onder deze weg is aan vervanging toe. De keuze voor een maximum snelheid van 50 kilometer of 30 kilometer is van grote invloed op hoe de weg moet worden ingericht.

Lees onder de foto welke vragen de raad zoal nog bij het plan heeft

Volledig scherm De Gemert-Bakelse wethouder Willeke van Zeeland. © CDA

De gemeenteraad wil daar best het debat over voeren, bleek deze week. Maar dan wel op basis van goede, degelijke en betrouwbare informatie: wat vinden de politie, de GGD en de brandweer ervan? Kunnen busmaatschappijen Hermes en Arriva er mee uit de voeten? Hoe zit het met het sluipverkeer? Is alles juridisch en verkeerstechnisch wel haalbaar? En wat gaat het eigenlijk kosten?

Logische vragen

Het zijn allemaal hele logische, zinvolle en relevante vragen. Toch moet de wethouder daar het antwoord grotendeels op schuldig blijven. Ze wil nu al met het plan aan de slag. Pas werkende weg komen de antwoorden op die vragen. Ze lijkt bovendien niet goed te snappen waarom de raadsleden al die informatie nodig hebben om een in haar ogen immers goed plan uit te kunnen voeren.

Dat het zo niet werkt in de politiek, merkt ze nu op vrij pijnlijke wijze. Als ze Gemert inderdaad verkeersveiliger wil maken, zal Van Zeeland met een vele malen beter onderbouwd plan en met een overtuigender verhaal moeten komen.