Veiligheidsregio: alle nertsen in Zuidoost-Brabant ruimen

EINDHOVEN/GEMERT-BAKEL - Alle nertsenbedrijven in Zuidoost-Brabant moeten preventief geruimd worden. Die oproep doet de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het bestuur van de veiligheidsregio ziet de wijze waarop nu wordt geruimd - na een geconstateerde besmetting - niet ‘als het passende antwoord op de door ons ervaren problematiek', schrijft voorzitter en Eindhovens burgemeester John Jorritsma. Zeker niet, zo benadrukt hij, omdat daarbij de fokkers de mogelijkheid wordt geboden hun bedrijven opnieuw op te starten.

Quote Met het ruimen draagt u in positieve zin bij aan de beleving van veiligheid en gezondheid van onze inwoners.” John Jorritsma, voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

In zijn brief noemt Jorritsma Gemert-Bakel als voorbeeld, waar inmiddels 9 van de 19 actieve nertsenbedrijven zijn geruimd. In totaal gaat het alleen al in die gemeente om meer dan 80.000 fokteven, van de in totaal 157.291 fokteven in Gemert-Bakel. In naburige gemeenten Laarbeek, Deurne, Sint Antonis, Venray en Uden zijn inmiddels ook bedrijven geruimd, stelt Jorritsma. ,,Maar in het totale gebied zijn nog een groot aantal fokkerijen actief.”

Beleving van inwoners

Jorritsma vraagt de minister ‘met klem om haar bevoegdheid in te zetten om de overige nertsenbedrijven in tenminste onze regio preventief te ruimen'. Daarbij is de veiligheidsregio zich ervan bewust dat uit onderzoek niet is gebleken dat er een verhoogd risico op besmetting van omwonenden is. ,,Maar met het ruimen draagt u wel in positieve zin bij aan de beleving van veiligheid en gezondheid van onze inwoners.”

Het preventief ruimen van alle nertsenbedrijven zal volgens Jorritsma effectief blijven als de minister ook gehoor geeft aan de motie van de Tweede Kamer die gaat over het herbevolken van geruimde bedrijven. Een opgelegde periode van quarantaine en een vervoersverbod voorkomen vooralsnog dat geruimde bedrijven opnieuw worden opgestart. Een vrijwillige stoppersregeling draagt daar ook aan bij, verwacht Jorritsma.

Niet uit te leggen

Volgens de veiligheidsregio is het herstarten van fokactiviteiten in een gebied waarin het besmettingsgevaar nog niet is geweken, niet uit te leggen aan de inwoners van Zuidoost-Brabant. ,,De herinneringen aan de Q-koorts en de recente coronabesmettingen hebben eerder het vertrouwen in de zorg voor publieke gezondheid al zwaar op de proef gesteld.”