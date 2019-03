Verbaasd Onis krijgt te weinig ruimte in nieuw dorpshuis Asten

Daarnaast wilde Onis tien tot twaalf dagdelen een leslokaal gebruiken voor activiteiten. In de Klepel ligt die ruimte op een ongunstige plek: bereikbaar via de grote zaal of via een lange gang met blinde muren. Verder mist Van Goch een wachtruimte op de eerste verdieping. Die is nodig in verband met de privacy van haar cliënten. Onis vindt ook dat ‘belangrijke baliediensten’ op de begane grond thuishoren. ,,Daar is alleen een wachtruimte in de algemene horeca beschikbaar. Geen goede situatie.”