Verbaasde gezichten als papegaai Luco vanaf zijn eigen balkon in Gemert voorbijgangers nafluit

Hij fluit vrouwen en meisjes na, of ze vijf jaar oud zijn of vijfentachtig. Ach, eigenlijk roept-ie naar álle mensen die door het centrum lopen. Hij kan het deuntje van The A-team fluiten en kinderen vinden hem prachtig. De papegaai die boven de winkel Zeeman in de Nieuwstraat in het Gemertse centrum woont, heeft in de zomer op het balkon dagelijks veel bekijks.