Verbazing bij verenigingen en politiek: Deurnese wethouder Verhees dient oud voorstel opnieuw in

De wethouder trok zijn voorstel voor het verdelen van een pot met geld voor onder andere gemeenschapshuizen en sportvelden twee weken geleden in. Vlak voordat alle gemeenteraadsleden er hun zegje over wilden doen, liet hij weten dat er nog te veel vragen over het plan waren bij de raad. Hij besloot zijn verhaal met de belofte terug te komen met een ‘gedragen voorstel’.

Opluchting bij verenigingen en dorpsraden

Voor veel verenigingen en dorps- en wijkraden was de boodschap van Verhees een opluchting. Ineens was er weer een kans dat er iets wijzigde in de plannen. Ze zijn het namelijk niet eens met de verdeling van het geld. Velen vinden het bijvoorbeeld oneerlijk dat het zwembad een grote hap uit het budget opslokt. Ook veel politieke partijen rekenden na de mededeling van de wethouder op aanpassingen in de verdeling van de tien miljoen.

Wijzigingen hebben niks te maken met verdeling geld

Maar aan de plannen is inhoudelijk geen letter veranderd, zo valt sinds woensdag op te maken uit het nieuwe voorstel. Een woordvoerder laat namens wethouder Verhees weten dat wijzigingen technisch zijn en niets te maken hebben met de verdeling van het geld. Zo was de financiële onderbouwing niet duidelijk genoeg en moest er een foutief bedrag gecorrigeerd worden.

,,Het college staat nog altijd achter de inhoud van het plan. Maar de technische correcties konden we voor de vergadering niet meer op tijd doorvoeren. Ook waren er nog onbeantwoorde schriftelijke vragen van raadsleden.” Dat de wethouder met zijn uitspraken de verwachting schiep dat er ook inhoudelijk dingen zouden wijzigen, kan de woordvoerder ‘zich voorstellen’. ,,We hadden het proces eerder moeten verduidelijken.”

‘Waarom heeft hij het dan teruggetrokken?’

Bij een groot aantal politieke partijen is met verbazing gereageerd op het ongewijzigde voorstel. ,,Waarom heeft hij het dan teruggetrokken? Dat kost nu alleen maar een hele hoop tijd”, zegt Frank van Tilburg van Transparant Deurne. ,,We hoopten dat er meer balans zou komen in de verdeling van het geld, maar nu wordt het alsnog een vervelende vergadering volgende week.”

‘Belofte verbroken’

Volgens Benny Munsters van het CDA heeft Verhees met zijn woorden een belofte gedaan en deze nu ‘schaamteloos verbroken’ door niets te veranderen aan de verdeling. ,,Hij weet dat er onvrede is bij verenigingen. Dit kun je niet maken.” Ook Jerom Coppus van de PvdA had gerekend op wijzigingen. ,,De wethouder wilde terugkomen met een meer gedragen voorstel, om die reden had ik accentverschuivingen verwacht om zo een breder draagvlak te krijgen.”

Tom Oomen van de VVD ziet het voorstel van Verhees meer als een startpunt om met de gemeenteraad tot definitieve keuzes te komen. Volgens hem zit er veel ruimte in het plan om iedereen tevreden te kunnen stellen.