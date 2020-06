Verbazing om nieuwe stap in kasteelplan Gemert

Voortbe­staan SSE in gevaar: Jeugdleden stappen massaal over naar SV Someren

13:00 SOMEREN-EIND - Het voortbestaan van voetbalclub SSE in Someren-Eind is in het geding. Zeker achttien jeugdleden maken komend seizoen de overstap naar SV Someren. ,,Ons dorp is gigantisch aan het vergrijzen.”