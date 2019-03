Verbouwd Ons Jongens heropent 25 maart

Dronken drietal in busje raakt van de weg in Bakel: twee mannen gewond

9:05 BAKEL - Een busje met drie dronken inzittenden is woensdag in de namiddag van de weg geraakt en op zijn kant beland in Bakel. Dat gebeurde rond 17.30 uur op het Mathijseind. Twee van de drie raakten dusdanig gewond dat zij naar het ziekenhuis moesten.