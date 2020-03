Verbouwing bij Sportcentrum Fitland in Gemert gaat gewoon door: ‘Elk nadeel heeft z'n voordeel’

Deurnes beademings­ap­pa­raat kan gaan dienen als noodvoor­zie­ning

6:00 DEURNE - Het Deurnese bedrijf FHT Perslucht is bezig met de laatste punten op i's te zetten voor een beademingsapparaat dat op korte termijn en in hoeveelheden geproduceerd zou kunnen worden. Eigenaars Frans Fransen en Rob van Horssen namen als uitgangspunt het handmatige beademingsapparaat dat bijvoorbeeld in ambulances aanwezig is en hebben dit geautomatiseerd.