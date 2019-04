Verbouwstofwolken op Toon Kortoomspark Deurne

Nieuw gemeente­huis Deurne: duurzaam, duurzamer of duurzaamst

11 april DEURNE - Op de 8,3 miljoen euro voor een nieuw gemeentehuis voor Deurne, of zoals het straks heet ‘Het Huis voor de Samenleving, komt nog eens ruim 2 miljoen. Dat geld is nodig om het gebouw optimaal duurzaam te maken. Maar dat wordt terugverdiend, zelfs met een miljoen euro winst. Over veertig jaar…