Verdacht autobedrijf in Mariahout blijft tassen vol cash geld accepteren: 3 miljoen euro in dik jaar tijd

Turkse chauffeurs wachten soms dagen in Helmond zonder voorzienin­gen: ‘Geef ons een toilet en stromend water’

26 juli HELMOND - Op een klapstoeltje in de berm aan de Churchilllaan in Helmond zitten drie mannen aan de oploskoffie. Het zijn Turkse chauffeurs die wachten op een nieuwe lading. Sommigen staan er al veertien dagen. Een plek om zich te wassen of een toilet hebben ze niet.