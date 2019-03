Verdachte in 17 jaar oude vermissingszaak Patrick van Dillenburg blijkt oud-Gemertenaar, voorarrest verlengd

De 49-jarige verdachte werd dinsdag aangehouden door de Amsterdamse recherche. De man zou te maken hebben met de vermissing van Patrick van Dillenburg, die op 2 januari 2002 vermist raakte vanaf de Willemsstraat in Amsterdam.

De verdachte verbleef veel in Nederhemert, waar ook zijn vriendin woonde. Omdat de 49-jarige man in alle beperkingen zit, is nog niet bekend waarom hij precies is aangehouden.

Vermissing

Patrick van Dillenburg was 38 toen hij op 2 januari 2002 vermist raakte. Hij vertrok uit de woning van zijn vriendin nadat hij een telefoontje had gekregen. De vader van een zoontje dat nu 19 jaar moet zijn, keerde nooit meer terug.

Van Dillenburg stond niet bij de politie op de radar, maar in het onderzoek dat volgde bleek dat hij mogelijk betrokken was geraakt bij drugscriminaliteit. Er kwamen in het onderzoek wel tips binnen, maar die sporen liepen dood.

Het lichaam van Van Dillenburg is nooit gevonden. Opvallend is bovendien dat er in de publiek gemaakte cold case-dossiers niets te vinden is over zijn vermissing. Ook is de zaak de afgelopen jaren niet onder de aandacht gebracht op de cold case kalender.