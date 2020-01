Verdachte uit Liessel ontkent in alle toonaarden afpersing van Ahold Delhaize

HAARLEM - Een man die eind 2016 zou hebben geprobeerd supermarktconcern Ahold Delhaize voor tonnen af te persen, heeft dinsdag in alle toonaarden ontkend dat hij de dader is. “Ik was het niet”, zei de 23-jarige man uit Liessel op de eerste dag van zijn strafzaak bij de rechtbank in Haarlem.

Bij Ahold Delhaize kwamen eind 2016 dreigmails binnen dat het bedrijf 377.777 euro in bitcoins moest betalen, anders zouden producten in willekeurige filialen worden vergiftigd met 2,4-Dinitrophenol (DNP). Om het dreigement kracht bij te zetten, werd aangekondigd dat pakketjes DNP onderweg waren naar AH-filialen in Haarlem, Groningen en Den Haag en het hoofdkantoor in Zaandam.

Dark web

De gifzendingen werden onderweg door de douane onderschept. Uit onderzoek bleek dat de pakketjes op het dark web waren besteld bij een Engelse handelaar. Via hem leidde het spoor al snel naar de verdachte. Hij zei dinsdag dat hij weliswaar betrokken was geweest bij het maken van de accounts van waaruit de bestellingen waren gedaan, maar zei dat hij het beheer daarna had overgedragen aan anderen. Zij zouden zijn identiteit op het dark web hebben achterhaald, waarna hij werd gechanteerd, bedreigd en gedwongen hand- en spandiensten te verlenen.

In het huis van de man in Liessel vond de recherche op gegevensdragers brieven die inhoudelijk sterk leken op de dreigmails die aan Ahold Delhaize waren gestuurd. Daarnaast trof de politie templates aan voor het maken van vals geld. De verdachte heeft toegegeven dat hij die via het dark web verkocht, al zou ook dat onder druk zijn gebeurd.

Onderzoek USB-stick

De man - piloot in opleiding - kan pas sinds enkele dagen aantonen dat de bedreigingen geen verzinsel zijn, liet zijn raadsman weten. Afgelopen vrijdag vond de verdachte een USB-stick terug met schermafbeeldingen die zijn verhaal volgens zijn advocaat “op hoofdlijnen” ondersteunen. De recherche onderzoekt de bestanden op de stick de komende dagen op authenticiteit.