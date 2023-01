Verdachten brandstichting bij sporthal De Kubus in Deurne vrijgelaten, vooralsnog geen link met Somerense brand

DEURNE - De twee verdachten van brandstichting bij sporthal De Kubus in Deurne zijn weer vrijgelaten door de politie. Ze zijn nog wel steeds verdachten in deze zaak. Verder is er vooralsnog geen link met de brand in De Hoof in Someren.