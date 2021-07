Verdachten van dubbele moord in Lieshout en Amsterdam blijven achter de tralies

Het besluit van de raadkamer woensdag was geen grote verrassing. Het bewijs tegen de verdachten lijkt, in ieder geval in de zaak van de Amsterdamse moord, sterk. Dat slachtoffer liet het tweetal bij hem logeren. Toen het arrestatieteam er anderhalve week geleden binnenviel en de twee arresteerde, vond de politie in de woning ook het lichaam van de om het leven gebrachte Amsterdammer.

Het duo zou bovendien de auto van Lieshoutenaar Willem van der Willigen hebben meegenomen en geld van zijn rekening hebben gehaald. Bij het pinnen werden de twee vastgelegd door de camera van de bankautomaat.

Mediaverbod

Niet alleen het voorarrest van de twee is verlengd, beide verdachten blijven ook langer in volledige beperking. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met andere mensen, onder wie medegedetineerden. Zij hebben vaak ook een mediaverbod, dus mogen geen televisie kijken of de krant lezen. In de regel hebben zij alleen contact met hun advocaat of met politie en justitie.

Half juni vond familie de 70-jarige Willem van der Willigen, die in het verleden financieel directeur was van textielconcern Gamma Holding, in zijn huis. Hij lag daar op dat moment al een aantal weken. De zoektocht naar de verdachten leidde de politie uiteindelijk naar Amsterdam.

De forensische opsporing doet onderzoek in het appartement in Amsterdam waar een man dood werd gevonden en twee verdachten werden opgepakt.

Toen zij daar een appartement tegenover het Amsterdamse cultuurcentrum De Hallen binnenviel, vond de politie vervolgens het lichaam van de bewoner (65). Beide slachtoffers zijn door een misdrijf om het leven gebracht, bleek uit onderzoek.

