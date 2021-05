Verenigingen zijn de rode draad in het leven van gouden paar Rinie en Tonnie Wijnen-Truijen

GOUDEN PAARSOMEREN-EIND - Het was een bruiloft met veel verenigingen. Rinie Wijnen en Tonnie Truijen waren en zijn echte verenigingsmensen uit Someren-Eind. Leden van de scouting vormden een erehaag en op het kerkplein kregen ze van gilde St. Lambertus een vendelgroet. Die dag is vrijdag 14 mei exact vijftig jaar geleden.

Rinie Wijnen (76) en Tonnie Truijen (73) zijn allebei geboren en getogen in ’t Eind: Hij in de Heikantstraat en zij in ’t Hoekske. Wijnen was als lid van de Raad van Elf bij de jubileumreceptie van CV De Plattevonder in 1967. ,,Tonnie hielp die avond mee in de bediening, dat was onze eerste ontmoeting en vier jaar later zijn we getrouwd”, vertelt hij.

Quote Het resultaat is dat het beeld sprekend op mij lijkt! Rinie Wijnen

Naam: Rinie en Tonnie Wijnen- Truijen

Getrouwd: 14 mei 1971

Woonplaats: Someren-Eind

Kinderen: 2, en 5 kleinkinderen

Tonnie was leidster van de welpen en Rinie heeft bij het gilde allerlei functies gehad. Hij was onder andere commandant en vendelzwaaier én misschien wel de bekendste gildebroeder bij de Eindse schut. Dat komt door het standbeeld van ‘De Vendelzwaaier’, dat op het plein vóór de Lambertuskapel is geplaatst. ,,Ze vroegen mij of ik voor de kunstenaar wilde poseren met de vlag in de aanslag. Het resultaat is dat het beeld sprekend op mij lijkt!”

Quote Ik kreeg echt hennevel toen ik mijn man en onze twee zonen de vendel­groet zag brengen Tonnie Wijnen-Truijen

Hun twee zonen volgden hun vader richting St. Lambertus en werden ook vendelier. Toen ze voor het eerst samen de vendelgroet brachten was Tonnie erbij. ,,Ik kreeg echt hennevel toen ik mijn man en onze twee zonen de vendelgroet zag brengen, echt trots.”

Nooit spijt

Hoe kwam Rinie op 18-jarige leeftijd bij het gilde? ,,Ik solliciteerde bij molenaar Lammers als vrachtwagenchauffeur, ik werd pas aangenomen als ik lid van het gilde werd. Bij Lammers waren ze allemaal lid van de Eindse schut. Ik wilde per se de baan hebben, dus heb ik maar ‘ja’ gezegd. Volgend jaar is dat alweer 60 jaar geleden en heb er nooit spijt van gehad.”

Quote Na zoveel jaren kunnen we dit prachtige werk nog steeds niet missen Tonnie Wijnen-Truijen

Hij heeft zwaar transport gereden, het laden en lossen van zakken meel van wel 50 kilogram werd hem te veel. Daarna is hij tot zijn pensioen taxichauffeur geweest. Tonnie is bijna veertig jaar lid van de KVV, ze is er nu ruim twintig jaar secretaris. ,,Het is een gezellig clubje Eindse vrouwen. Ik mis de activiteiten wel in deze coronatijd. Ook het meehelpen bij speeltuin Prinses Irene samen met Rinie ligt nu stil. Maar we zijn alweer aan het opstarten en daar zijn we blij mee. Na zoveel jaren kunnen we dit prachtige werk nog steeds niet missen.”

Vrijdag 14 mei zijn er voor de twee jubilarissen even geen verenigingen, dan is er thuis in de Lambertusstraat een gezellig diner.

Volledig scherm Het gouden paar, Tonnie Truijen en Rini Wijnen uit Someren-Eind. © Rinus van Houts