Vergapen aan een vliegende auto: Over een jaar of tien wil Jayden uit Helmond ook werken bij Van Hoof in Asten

Passion Someren wil publiek boodschap meegeven: ‘Ze moeten het er thuis over hebben’

De leden van muziekgroep Nas Oskestar voeren weer The Passion op. Maar waar de voorgaande edities in de Anthoniuskerk in Heusden werden gehouden, is dit jaar met De Ruchte als speelplek alles anders. Dat is toch even wennen voor de ervaren acteurs. ,,Ik vind het spannender dan ooit.”

9 april