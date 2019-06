Vergunning Fraterhuis omdat Deurne te laat was

Politie rolt drugsbende op met arrestatie van vijf Helmonders, onder andere op woonwagen­kamp

14:43 HELMOND - De politie heeft woensdag zes mensen opgepakt in Helmond en het Limburgse Grashoek in een groot onderzoek naar de handel in wiet. Daarbij werden onder andere woningen op het woonwagenkamp aan de Beemdweg in Helmond doorzocht.